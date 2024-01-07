Трубин спас Бенфику от пропущенного гола в убийственном моменте: героическое видео

В субботу, 6 января. Бенфика провела выездной матч 16-го тура португальской Примейра-лиги. "Орлы" гостили на поле Ароуки.

Команды за 90 минут нанесли почти равное количество ударов в сторону ворот – 11 против 10 у Бенфики. Зато один выстрел Ароуки был в створ ворот Анатолия Трубина, но с этим моментом справился украинский голкипер, информирует 24 Канал.

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Невероятное спасение от Трубина

Бывший вратарь Шахтера вышел победителем с дуэли лицом к лицу и взял на себя удар нападающего Ароуки. Этот сейв оценили даже одноклубники Трубина в Бенфике.

Видео сейва Трубина

Отметим, что поединок закончился разгромной победой Бенфики 0:3 на Ароуке. Трубин выдал 9-й "сухой" матч в футболке португальского клуба, за который в текущем сезоне-2023/2024 провел 21 поединок (17 пропущенных голов).

"Орлы" после этой победы набрали уже 39 баллов и уступают лидеру Спортинга только одним очком. Команда 22-летнего украинского вратаря идет на втором месте после 16 туров Примейры.

Уже 10 января Бенфика проведет свой домашний матч 1/8 финала Кубка Португалии против Браги.