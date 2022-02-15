Сейчас, или никогда, – украинский фристайлист Окипнюк о выходе в финал на Олимпиаде

Украинский фристайлист Александр Окипнюк прошел в финал по лыжной акробатике на Олимпиаде. Спортсмен показал первый результат во второй квалификации.

Окипнюк: выступление на Олимпийских играх – это мечта

Александр прокомментировал свое дебютное выступление на Играх-2022. Спортсмен доволен своим результатом.

К слову Украинец Окипнюк с первым результатом квалифицировался в финал Олимпиады-2022

"Для меня это первая Олимпиада. Я только вышел из карантина в Пекине буквально перед сегодняшним стартом.

Однако перед вторым прыжком наш тренер Энвер Аблаев сказал: "Надо рисковать. Сейчас, или никогда". Поэтому выполнили такой сложный прыжок. Рад, что удалось выйти в финал.

Этот прыжок выполнил в восьмой раз. Он еще несколько недоработан, но все сложилось хорошо. Надо работать над приземлением", – сказал Окипнюк.

Накануне старта в соревнованиях смешанных команд Александр получил положительный тест на коронавирус. Также болезнь обнаружили у Анастасии Новосад. Из-за этого украинская команда не принимала участия в старте.

На карантине было очень тяжело, но помощь Всевышнего и поддержка близких, родных добавили сил. Для каждого спортсмена выступление на Олимпийских играх – это мечта. Рад, что я ее смог осуществить,

– отметил спортсмен.

"У нас фантастическая команда. До последнего чувствовал поддержку Александра Абраменко и Дмитрия Котовского, наших девушек сборной, представителей Олимпийской миссии Украины, журналистов на стадионе, которые несмотря на такой холод поддерживали меня и ждали мое выступление. Спасибо всем", – добавил Александр.

Финал состоится 16 февраля.