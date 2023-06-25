Бывший игрок сборной Бельгии умер в 45 лет: он поиграл в АПЛ и ездил в Россию

Седрик Руссель неожиданно ушел из жизни из-за сердечного приступа в собственном доме. Игрок неплохо выступал в Англии, но в других лигах ничем особенным не запомнился.

Футбольное сообщество Бельгии понесло потерю. СМИ сообщают о смерти бывшего футболиста Седрика Русселя.

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У 45-летнего спортсмена произошло сердечное приступ. Седрика доставили в госпиталь, но врачи не смогли его спасти. Бельгиец скончался в своем доме в Монсе. В этом городе он и родился.

Игрок выступал на позиции форварда и провел богатую карьеру, поиграв более чем за десяток команд. Больше Руссель прославился в Ковентри и Вулверхэмптоне. За первые он поиграл два сезона в АПЛ (1999-2001).

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Там Седрик играл в паре с известным ирландцем Робби Кином и забил 8 голов в 38 матчах. Также бельгиец выступал за российский Рубин и итальянскую Брешию, а на Родине больше всего поиграл за Ла Лувье. Также на счету форварда три игры в составе сборной Бельгии.