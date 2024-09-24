"Глухой по отношению к спортсменам": шведский биатлонист раскритиковал главу МОК за позицию

Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон высказался относительно президентства Томаса Баха в МОК. Биатлонист раскритиковал его деятельность.

Президент Международного олимпийского комитета, Томас Бах, уходит в отставку в 2025 году. Это радует биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который является давним сторонником Украины.

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Самуэльссон разнес Баха из-за позиции относительно россиян

Швед отметил, что не знает ни одной другой организации или политического образования в любой стране, где можно начать продлевать сроки полномочий, в его мире это полный абсурд. Также он добавил, что Томас Бах был плохим президентом МОК и он с нетерпением ждет нового. Его слова передает Sweden Herald.

Думаю, у него была слишком слабая позиция по России, а сейчас особенно – по войне в Украине и ранее по допингу. Он не смог должным образом разъединить эти две проблемы. Он кажется немного глухим в отношении действующих спортсменов,

– заявил Себастьян Самуэльссон.

Напомним, что в мае 2024 года шведский биатлонист возглавил Комиссию спортсменов IBU.