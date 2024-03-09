"Сделал то, чего не смог Фьюри": Нганну прокомментировал поражение от Джошуа
Источник:MMA Fighting
Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал поражение от экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа. Он выделил своего соперника, а также вспомнил о Тайсоне Фьюри.
Напомним, что Энтони Джошуа одержал быструю победу. Он одолел Фрэнсиса Нганну во втором раунде.
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Как Нганну прокомментировал свое поражение
Нганну высказался о бое после поражения:
"Это был чистый удар. Я его даже не почувствовал. Вот в чем суть нокаута. Ты не чувствуешь никакой боли. Вот где я знаю, что меня нокаутировали.
Это было что-то особенное, потому что этот парень меня остановил. Он сделал то, чего не смог Тайсон Фьюри. Это был не мой день, и сегодня он был намного лучше меня. Это отстой, но это наша работа".
Для 37-летнего Нганну – это был второй в целом бой по правилам бокса, в своем дебюте он провел все 10 раундов против Тайсона Фьюри. После этого боя "Цыганскому королю" пришлось даже откладывать бой с Александром Усиком, чтобы восстановиться после повреждений.
Сам Фьюри присутствовал на поединке. Его реакция на победу Джошуа попала в трансляцию боя.
Как прошел поединок
- В заключительной части первого раунда Энтони Джошуа попал правым прямым ударом в Нганну, что повлекло его падение – нокдаун. Фрэнсис поднялся на счет 8 и выжил до конца раунда.
- В конце второго раунда Джошуа снова удалось применить контрудар, отправив Нганну во второй нокдаун. После того, как Фрэнсис восстановился, Энтони нанес еще один удар, что привело к третьему нокдауну, после которого судья прекратил поединок.