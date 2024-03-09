"Сделал то, чего не смог Фьюри": Нганну прокомментировал поражение от Джошуа

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал поражение от экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа. Он выделил своего соперника, а также вспомнил о Тайсоне Фьюри.

Напомним, что Энтони Джошуа одержал быструю победу. Он одолел Фрэнсиса Нганну во втором раунде.

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Как Нганну прокомментировал свое поражение

Нганну высказался о бое после поражения:

"Это был чистый удар. Я его даже не почувствовал. Вот в чем суть нокаута. Ты не чувствуешь никакой боли. Вот где я знаю, что меня нокаутировали.

Это было что-то особенное, потому что этот парень меня остановил. Он сделал то, чего не смог Тайсон Фьюри. Это был не мой день, и сегодня он был намного лучше меня. Это отстой, но это наша работа".

Для 37-летнего Нганну – это был второй в целом бой по правилам бокса, в своем дебюте он провел все 10 раундов против Тайсона Фьюри. После этого боя "Цыганскому королю" пришлось даже откладывать бой с Александром Усиком, чтобы восстановиться после повреждений.

Сам Фьюри присутствовал на поединке. Его реакция на победу Джошуа попала в трансляцию боя.

Как прошел поединок