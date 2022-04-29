Считает, что руководит колхозом, – Хацкевич эмоционально высказался о Лукашенко

Бывший игрок и тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал о своем отношении к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко. Эксигровец вспомнил даже встречу с диктатором.

Хацкевич: Видел Лукашенко однажды

Специалист отметил, что самопровозглашенный президент даже не говорит на родном языке своей страны. Экстренер Динамо считает Лукашенко соучастником в полномасштабной войне в Украине.

К стати Украину бомбят бандеровцы и неонацисты – экс-тренер Динамо о разговоре с родителями

"Изменил ли Лукашенко гимну Беларуси, в котором говорится, что "мы мирные люди"? Знаете, если президент страны не говорит на своем языке, то, думаю, он может и слов гимна до конца не понимать, что белорусы – все же мирные люди Если летят ракеты, взлетают самолеты из Беларуси, базируется тяжелая техника, артиллерия – то ты уже соучастник этого всего", – сказал Хацкевич.

Белорусский специалист также рассказал о встрече с Лукашенко. Это было в 1998 году.

"Я видел Лукашенко один раз, это начинался отборочный цикл. Сказали, что он приедет на базу. Должна быть вечерняя тренировка - это уже с 7 часов утра эту базу с миноискателями и собаками проверяли, в каждую комнату, в каждый ящик заглядывали, спрашивали, что и как. Понятно, что тренировка вовремя не началась. Это была моя единственная встреча с Лукашенко. Наверное, это был год 98-й", – отметил специалист.

Тренер подчеркнул, что самопровозглашенный президент его родной страны пытается угодить Путину.

Он считает, что руководит колхозом. В стране один президент, а все остальные должности, на которых работают чиновники, – это председатели. Понятно, что он будет озвучивать то, что выгодно и то, что хочет слышать его друг Путин. Люди понимают, что этот человек полностью принадлежит Путину,

– добавил бывший тренер Динамо.

Александр Хацкевич: что известно о его деятельности