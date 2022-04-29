Хацкевич: Бачив Лукашенка один раз

Фахівець наголосив на тому, що самопроголошений президент навіть не говорить рідною мовою своєї країни. Також екстренер Динамо вважає Лукашенка співучасником у повномасштабній війні в Україні.

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"Чи зрадив Лукашенко гімну Білорусі, у якому йдеться, що "ми мирні люди"? Знаєте, якщо президент країни не розмовляє своєю мовою, то, думаю, він може і слів гімну до кінця не розуміти, що білоруси – все ж таки мирні люди. Якщо летять ракети, злітають літаки з Білорусі, базується важка техніка, артилерія – то ти вже співучасник цього всього", – сказав Хацкевич.

Білоруський спеціаліст також розповів про зустріч з Лукашенком. Це було у 1998 році.

"Я бачив Лукашенка один раз, це починався відбірковий цикл. Сказали, що він приїде на базу. Мало бути вечірнє тренування – то вже з 7 години ранку цю базу з міношукачами та собаками перевіряли, в кожну кімнату, у кожну шухляду заглядали, питали, що і як. Зрозуміло, що тренування вчасно не почалося. Це була моя єдина зустріч з Лукашенком. Напевно, це був рік 98-й", – зазначив фахівець.

Тренер наголосив, що самопроголошений президент його рідної країни намагається догодити Путіну.

Він вважає, що керує колгоспом. У країні один президент, а всі інші посади, на яких працюють чиновники – це голови. Зрозуміло, що він буде озвучувати те, що вигідно, і те, що хоче чути його друг Путін. Люди розуміють, що ця людина повністю належить Путіну,

– додав колишній тренер Динамо.

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