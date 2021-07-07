Однако Анна в этом году действительно особенная. Первым в 2021-м достижением Рыжиковой стал национальный рекорд в эстафете 4х400 м на чемпионате Европы в польском Торуне. Там Анна вместе с Екатериной Климюк, Анастасией Брызгиной и Викторией Ткачук пробежали дистанцию ​​3:30,38. А со стартом летнего сезона Рыжикова начала поражать личными достижениями. В течение месяца установленный в далеком 2012-м личный рекорд на главной для себя дистанции 400 метров с барьерами Рыжикова била уже трижды. Девять лет назад на Евро в Хельсинки Анна выиграла бронзу с результатом 54,35 секунды, и до лета 2021-го быстрее пробежать не смогла.

Сейчас же на трех этапах Бриллиантовой лиги днипрянка бежала каждый раз все лучше. Во Флоренции она стала второй с результатом 54,19 сек, в Осло тоже заняла второе место, пробежав на четыре сотых секунды быстрее. А в Стокгольме 4 июля Рыжикова, финишировав третьей, превзошла свое же достижение более чем на секунду – 52,96 секунды! Кроме всего прочего, Анне подчинился еще и национальный рекорд, установленный на Олимпиаде-2004 Татьяной Терещук-Антиповой, которая выиграла бронзу Афин с результатом 53,37 сек.

Как это была Украинка Рыжикова установила рекорд Украины в беге на 400 метров с барьерами

В понедельник, 5 июля, после обеда национальная рекордсменка вернулась в Украину и вскоре после приземления поделилась с сайтом 24 канала первыми эмоциями после своей победы, рассказала, с чем связан такой спурт в результатах и ​​поделилась ожиданиями накануне второй в жизни Олимпиады, которая стартует 23 июля в Токио.

Самое важное, что сейчас я справилась со своими травмами

– Анна, вскоре после установления национального рекорда вы разместили в Instagram фотографию, под которой написали, что это первая ваша на 100% искренняя радость на дорожке. Неужели многочисленные награды радовали меньше?

Такой победы как сейчас еще действительно не было. Олимпийскую медаль мы с девчонками получили только через пять лет, после дисквалификации соперниц. Награды чемпионатов Европы были нечемпионскими. Их трудно получить, но я знала, что могла выступить лучше. Сейчас в Стокгольме получилось пробежать неожиданно быстро. Поэтому и так радостно.

– Почему неожиданно? На всех предыдущих соревнованиях вы добавляли.

– Неожиданно, потому что знала, что способна улучшать личный рекорд, но не ожидала, что настолько. На таком уровне такой прогресс сделать очень трудно. Такое удается крайне редко.

– Когда Татьяна Терещук-Антипова устанавливала побитый вами национальный рекорд, вам было 14 лет. Следили тогда за Олимпиадой в Афинах? Обращали ли внимание на технику бега Татьяны?

– В 2004-м я делала первые шаги в легкой атлетике, еще не знала, что буду бегать 400 метров с барьерами. Олимпиаду в Афинах смотрела, но видела в прямом эфире именно бронзовый забег Татьяны, уже и не припомню. Позже, конечно, смотрела тот финал. Просто ради любопытства. Тогда была другая техника бега, другие особенности подготовки. Поэтому сравнивать нас сейчас сложно.

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– Что особенного вы с личным тренером Владимиром Кравченко сделали, что результаты в этом году так стремительно выросли?

– Самое важное, что сейчас я наконец справилась со своими травмами. В текущем сезоне чувствую себя хорошо. Кроме того, мы очень качественно подготовились. В этом году нам удалось выполнить все то, что задумали. Мы готовились там, где хотели, имели прекрасные условия, нам ничего не мешало.

Повезло, что в прошлом году была соревновательная практика

– Есть ли опасения в связи с тем, что через три недели стартует Олимпиада, что с этим рекордом выстрелили слишком быстро?

Нет, не боюсь. Если силы есть, то что же результат прятать (улыбается). Это не так, что раз в жизни пробежала и больше на том уровне выступать не смогу. Попробую бежать еще быстрее. Я показала, что способна бегать на таком уровне. В заключительном отрезке перед Олимпиадой разберем с тренером мой бег, увидим, где еще стоит искать резервы и над этим поработаем, чтобы в Токио снова показать свой максимум.

– В прошлом году летний сезон для вас состоял из четырех международных стартов. Возможно, именно связанная с Covid-19 невысокая загруженность и помогла накопить силы?

– Мне в сравнении с многими другими атлетами повезло, пусть и в сокращенном виде, но сезон у меня был. Некоторые из наших спортсменов не стартовал в прошлом году за рубежом вообще. Очень хорошо, что в 2020-м я не сидела без перерыва, имела соревновательную практику и отрабатывала необходимые мне моменты именно на соревнованиях.

– Так или иначе, получается, что перенос Олимпиады на год сыграл вам на руку.

– Не знаю, как было бы в прошлом году. Может, в 2020-м бегала бы не хуже, чем сейчас. Подготовилась я тогда тоже классно. Мы же до последнего надеялись, что Олимпиада будет и зимой готовились к Играм целенаправленно.

– Говорю так, потому что в этом году вы мало того, что показали прекрасный результат на своей дистанции, также, установив на недавнем чемпионате Украины в Луцке личный рекорд на "гладкой" 400-метровке (51,21 сек), получили олимпийский норматив и там.

– Я не буду выступать в Токио на 400-метровке без барьеров. Это был тренировочный старт, чтобы развить скорость для бега с барьерами. Специальной подготовки для этой дисциплины я не вела.

– Может, вели для эстафеты?

– Эстафета – это немного не то. Там другой бег. Там ничего не подготовишь. В эстафете ты или готов, или нет. Там эмоциональный бег. К такому не подготовишься.

– Добавляете на 400-метровке с барьерами вы, личные рекорды устанавливает на этапах Бриллиантовой лиги другая украинка Виктория Ткачук. Но лидер сезона, голландка Фемке Боль даже на вашем фоне продолжает улучшать результаты. Ее сейчас реально победить?

– Посмотрим. Конкуренция всегда порождает более высокие показатели. Мы заряжаем друг друга на хорошие секунды и благодаря этому и показываем такие хорошие результаты. При этом я не считаю Фемке Боль уникальной. Она такая же спортсменка, как и все мы. Просто она хорошо работает и у нее все складывается. Возможно, у Фемке больше возможностей, чем у нас с точки зрения подготовительной работы, научного обеспечения, других составляющих. Это я предполагаю, потому что не была с Боль на собрании и не видела, как она готовится. Очевидно одно: работаешь – получаешь результат. Другого рецепта не придумал никто.

– Каким для вас будет заключительный этап подготовки к Олимпиаде?

Проведу его на сборе в Хмельницком. Две недели буду там готовиться. Условия там созданы – есть стадион, манеж, зал для работы со штангой. В Хмельницком спокойно, тихо, небольшой городок – все, что нужно для подготовки. В Киеве много суеты. В такой ответственный момент нужна спокойная атмосфера, чтобы лучше сконцентрироваться на работе. Работать только с тренером. То в начале марта, когда готовимся к сезону и делаем объемы, важно, чтобы на соседней дорожке кто-то был и составлял конкуренцию.

Вакцинируюсь, очевидно, после Олимпиады

– Для акклиматизации и адаптации к японскому часовому поясу времени будет достаточно?

– В Токио должна прибыть за девять дней до старта (легкоатлетические соревнования на Играх начинаются 30 июля – авт.). Оптимальный ли это вариант? Зависит не от меня. Живем в тяжелые связанные с карантином времена, вынуждены подстраиваться. Будем с максимальной ответственностью относиться к самому путешествию. Будем делать все от нас зависящее, чтобы акклиматизация на состояние и результаты не повлияла. Ранее мы планировали провести в Токио заключительный сбор. Но в связи с карантинными ограничениями пришлось скорректировать планы.

– Из предыдущего опыта выступлений в Японии можете сказать, что девяти дней для акклиматизации достаточно?

– У меня этот опыт минимален. До сих пор выступала в Японии лишь раз. Приезжала под старт, на однодневные соревнования. Сейчас ехать под старт нельзя, поскольку выступаю не один день.

– Рассчитываете принять участие в церемонии открытия?

– Нет. Там будет множество ограничений. Зачем мне лишние хлопоты? Но пока вообще не известно, в каком формате будет проходить церемония и будет ли происходить вообще.

– Вакцинацию от коронавируса уже проходили?

– Вакцинируюсь, очевидно, после Олимпиады. Вакцинироваться до отъезда никто не обязывает. Мы свободные люди. Коронавирусом, к слову, я уже переболела. Несколько дней держалась высокая температура, а потом все было хорошо.

– С приближением Олимпиады волнение чувствуется?

– Еще нет. А дальше будет видно. До сих пор выступала на одной Олимпиаде – в Лондоне-2012. Тогда я была совсем молодая и, пожалуй, большое волнение существенно повлияло на мое выступление в личной дисциплине. В эстафете было проще. Там выступаешь не одна. Мы с девушками поддерживаем друг друга. Могу сказать, что сейчас уже знаю чего ожидать от Олимпиады. Надеюсь не допустить тогдашних ошибок и выступить на тот лучший результат, на который я готова. А там уже будет видно, какое будет место.