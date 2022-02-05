Сборные экзотических стран на Олимпиаде в Пекине

Олимпийские игры официально стартовали в Пекине. За медали будут соревноваться аж 91 сборная из разных уголков мира. И, конечно, здесь нашлось место и очень экзотическим странам.

Если спросить о самой необычной сборной на зимней Олимпиаде, сразу на ум приходит команда Ямайки по бобслею. Именно представители этой островной страны произвели фурор на Играх в Калгари в 1988 году, сообщает 24 канал.

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В Пекине ямайцы выступят в трех дисциплинах по бобслею. А также впервые в истории страны будет за кого болеть и в горнолыжном спорте. Здесь Ямайку представляет Бенжамин Александер.

Кто дебютирует на Олимпиаде в Китае?

На Играх в Пекине будет сразу две команды, которые впервые будут представлять свои страны на зимней Олимпиаде. И одной из этих сборных стали соседи Ямайки – а именно Гаити. Стоит отметить, что для этой карибской островной страны пробиться на главные соревнования четырехлетия да еще и в характерных зимних видах – огромный подвиг. И осуществил его Ричардсон Виано, который выступит в горнолыжном спорте.

Ричардсон Виано / Getty Images

Соперником гаитянского спортсмена будет еще один дебютант. Так, горнолыжник Фаик Абди – первый в истории, кто представляет Саудовскую Аравию на зимней Олимпиаде. Тренируется он в штате Юта. А перебрался в США в 2012 году. Своим достижением – выходом на ОИ – Фаик Абди надеется популяризировать Зимние виды на родине.

Фаик Абди на церемонии открытия ОИ / Getty Images

Американское Самоа

После 28-летнего перерыва (дебютировала сборная в норвежском Лиллехаммере в 1994 году) на зимнюю Олимпиаду возвращается и Американское Самоа. Это группа островов в юго-восточной части Тихого океана. Не слишком благоприятная часть мира для зимних видов спорта. Однако в Пекине у этой страны есть уникальный спортсмен.

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Натан Крамптон / Getty Images

В Пекине Натан Крамптон представляет Американское Самоа в скелетоне. Но самое интересное, что прошлым летом он же соревновался на летних Играх в Токио. Участвовал в стометровке. А затем стал первым представителем Американского Самоа, который выступит и на летней, и на зимней Олимпиадах.

Эритрея

Всегда непривычно видеть на зимних Олимпийских играх представителей Африки. Да и еще из тропиков. А вот Эритрея будет представлена второй раз подряд. Горнолыжник Шеннон-Огбани Абеда впервые в истории на зимних ОИ представлял свою страну в 2018 году в Южной Корее. И вот через четыре года флаг Эритреи снова на зимней Олимпиаде. И снова его будет защищать Шеннон-Огбани Абеда. Однако отметим, что проживает он в Канаде.

Шеннон-Огбани Абеда на Олимпиаде в Южной Корее / Getty Images

Также во второй раз на зимние Олимпийские игры пробился и представитель Ганы Аквази Фримпонг. Однако, в отличие от лыжника из Эритреи, он будет соревноваться в скелетоне.

Аквази Фримпонг / Getty Images

Представители тропических стран в Пекине

В контексте зимних Олимпийских игр выделяют представителей стран тропического климата. Эти государства не имеют большого представительства на ОИ и на медали не претендуют. Поэтому спортсмены из таких государств всегда в фокусе внимания болельщиков и зрителей.

Команда Восточного Тимора на открытии Олимпиады в Пекине / Getty Images

На нынешней Олимпиаде в Пекине будут представители аж более 80-ти тропических стран. Напомним, что всего на Играх 91 сборная. Однако ни один спортсмен государства с теплым климатом никогда не получал медали на зимних ОИ. Возможно, дебютная награда найдет своего "тропического" олимпийца в Пекине.

Автор: Остап Нетахата