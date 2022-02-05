Якщо запитати про найбільш незвичну збірну на зимовій Олімпіаді, відразу на думку спадає команда Ямайки з бобслею. Саме представники цієї острівної країни зробили фурор на Іграх у Калґарі у 1988 році, повідомляє 24 канал.

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У Пекіні ямайці виступлять у трьох дисциплінах з бобслею. А також вперше в історії країни буде за кого вболівати й у гірськолижному спорті. Тут Ямайку представляє Бенжамін Александер.

Хто дебютує на Олімпіаді в Китаї?

На Іграх у Пекіні буде відразу дві команди, які вперше представлятимуть свої країни на зимовій Олімпіаді. І однією з цих збірних стали сусіди Ямайки – а саме Гаїті. Варто зазначити, що для цієї карибської острівної країни пробитися на головні змагання чотириріччя та ще й у непритаманних зимових видах – величезний подвиг. І здійснив його Річардсон Віано, який виступить у гірськолижному спорті.



Річардсон Віано / Getty Images

Суперником гаїтянського спортсмена буде ще один дебютант. Так, гірськолижник Фаїк Абді – перший в історії, хто представляє Саудівську Аравію на зимовій Олімпіаді. Тренується він у штаті Юта. А перебрався до США у 2012 році. Своїм досягненням – виходом на ОІ – Фаїк Абді сподівається популяризувати зимові види на Батьківщині.



Фаїк Абді на церемонії відкриття ОІ / Getty Images

Американське Самоа

Після 28-річної перерви (дебютувала збірна в норвезькому Ліллехаммері у 1994 році) на зимову Олімпіаду повертається й Американське Самоа. Це група островів у південно-східній частині Тихого океану. Не надто сприятлива частина світу для зимових видів спорту. Однак у Пекіні ця країна має унікального спортсмена.

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Натан Крамптон / Getty Images

У Пекіні Натан Крамптон представляє Американське Самоа у скелетоні. Та найцікавіше, що минулого літа він же змагався на літніх Іграх в Токіо. Брав участь у стометрівці. А відтак став першим представником Американського Самоа, який виступить і на літній, і на зимовій Олімпіадах.

Еритрея

Завжди незвично бачити на зимових Олімпійських іграх представників Африки. Та й ще із тропіків. А от Еритрея буде представлена вдруге поспіль. Гірськолижник Шеннон-Огбані Абеда вперше в історії на зимових ОІ представляв свою країну у 2018 році в Південній Кореї. І от через чотири роки прапор Еритреї знову на зимовій Олімпіаді. І знову його захищатиме Шеннон-Огбані Абеда. Однак зазначимо, що проживає він у Канаді.



Шеннон-Огбані Абеда на Олімпіаді в Піденній Кореї / Getty Images

Також вдруге на зимові Олімпійські ігри пробився і представник Гани Аквазі Фрімпонг. Однак, на відміну від гірськолижника з Еритреї, він буде змагатися у скелетоні.



Аквазі Фрімпонг / Getty Images

Представники тропічних країн у Пекіні

У контексті зимових Олімпійських ігор виділяють представників країн тропічного клімату. Ці держави не мають великого представництва на ОІ та й на медалі не претендують. Відтак спортсмени з таких держав завжди у фокусі уваги вболівальників та глядачів.



Команда Східного Тімору на відкритті Олімпіади в Пекіні / Getty Images

На цьогорічній Олімпіаді у Пекіні будуть представники аж понад 80-ти тропічних країн. Нагадаємо, що загалом на Іграх 91 збірна. Однак жоден спортсмен держави із теплим кліматом ніколи не здобував медалі на зимових ОІ. Можливо, дебютна нагорода знайде свого "тропічного" олімпійця у Пекіні.

Автор: Остап Нетахата