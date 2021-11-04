В сборную Украины по баскетболу вызвали 15 игроков на матчи квалификации Кубка мира

В ноябре мужская национальная сборная Украины проведет первые матчи квалификации Кубка мира-2023. Тренерский штаб сборной Украины определился с расширенной заявкой с 15 игроков, которые будут готовиться к этим играм.

Команда Айнарса Багатскиса в рамках стартового игрового окна отбора 26 ноября в Тбилиси сыграет против сборной Грузии, а 29 ноября в киевском Дворце спорта, будет противостоять команде Северной Македонии.

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Для подготовки к матчам команда соберется в Киеве 20 ноября.

Расширенная заявка мужской сборной Украины

Защитники: Денис Лукашов, Илья Сидоров, Александр Липовый (все – Прометей), Виталий Зотов, Иссуф Санон (оба – Днепр), Александр Кобец (Будивельник)

Форварды: Богдан Близнюк (Будивельник), Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы), Андрей Войналович (Киев-Баскет), Вячеслав Бобров, Сергей Павлов (оба – Днепр), Вячеслав Петров (Прометей)

Центровые: Владимир Герун (Бююкчекмедже, Турция), Дмитрий Скапинцев (Киев-Баскет), Артем Пустовой (Гран-Канария, Испания)

Стоит добавить, что в этих матчах сборной Украины не поможет оба наших баскетболиста, выступающих в НБА – Алексей Лень и Святослав Михайлюк. Ведь в американском чемпионате не предусмотрены паузы на матчи национальных сборных, поэтому у них в то время будут игры регулярного чемпионата.

Календарь матчей сборной Украины

Украина во время жеребьевки попала в группу G, где ее соперниками стали Испания, Грузия и Северная Македония

26 ноября 2021. Грузия – Украина

29 ноября 2021. Украина – Северная Македония

24 февраля 2022. Испания – Украина

27 февраля 2022. Украина – Испания

1 июля 2022. Украина – Грузия

4 июля 2022. Северная Македония – Украина

Во второй групповой этап квалификации выходят три лучшие команды из группы. Там они объединятся с тремя лучшими командами из группы H (Нидерланды, Исландия, Россия, Италия) с сохранением своих результатов. На втором этапе будут играть между собой сборные, которые не пересекались на первом этапе.