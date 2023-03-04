Айнарс Багатскис покинул пост главного тренера сборной Украины по баскетболу

Матч отбора в ЧМ-2023 с командой Нидерландов стал последним для тренера "сине-желтых" Айнарса Багатскиса. Федерация баскетбола Украины решила не продолжать сотрудничество с латвийским специалистом.

Айнарс Багатскис покинул пост главного тренера мужской сборной Украины по баскетболу. Об этом сообщил официальный сайт ФБУ. Срок действия контракта латвийского специалиста закончился, а Федерация баскетбола Украины решила его не продлевать.

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Во время отбора на ЧМ-2023 сборная под его руководством заняла пятое место в своей группе, что не позволило ей квалифицироваться на Мундиаль. Таким образом, подопечные Багатскиса не сумели выполнить поставленную перед ними задачу попадания на чемпионат мира.

Айнарс Багатскис работал в должности главного тренера мужской сборной Украины три с половиной года. За это время ему удалось квалифицироваться на чемпионат Европы 2021, выиграв свою группу отбора. Также 55-летнему тренеру удалось вывести сборную Украины в плей-офф Евробаскета, где прошлой осенью команда остановилась на стадии 1/8 финала. В итоге Украина заняла 11-е место на турнире.

Во главе национальной команды Украины Багатскис провел 24 официальных матча, из которых 13 выиграл и 11 проиграл.