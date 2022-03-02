Сборную России удалят из компьютерных игр FIFA и NHL

Никто уже не желает иметь дело с россиянами. Всемирные организации и сообщества отказываются от сотрудничества с Россией.

EA Sports ввела санкции против России

Известный инсайдер Том Гендерсон сообщил, что EA Sports в письме сотрудникам сообщила о решении удалить Россию из игр серии FIFA и NHL. В компании осуждают российскую агрессию и выражают соболезнования всем украинцам.

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Официального анонса пока не было. Однако заверили, что его следует ожидать в ближайшее время.

А что касается реального спорта, то ФИФА еще 28 февраля приняла решение отстранить Россию от всех турниров, то же самое сделал и УЕФА.

В НХЛ тоже выразили свою поддержку Украине. Там заявили, что прекращают все отношения деловыми партнерами в России и приостанавливают работу русскоговорящих социальных и цифровых медиасайтов.

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