Сборной Украины осталось сыграть против 4 команд из Европы, чтобы собрать "фулл-хаус"

Мужская сборная Украины по футболу за неполных 30 лет своего существования встречалась с 51 командой из Европы. На географической карте Европы остались только 4 сборные, с которыми "сине-желтые" до сих пор не пересекались.

С кем не играла сборная Украины

Сборная Украины 12 октября во Львове сыграла против Боснии и Герцеговины (1:1), которая стала 71 соперником в истории нашей команды.

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Боснийская сборная стала для Украины 51 оппонентом из Европы. Впрочем, одного экс-соперника "сине-желтых" уже нет на политической карте.

Речь идет о Югославии, которая сначала "превратилась" в Сербию и Черногорию, а впоследствии разделилась на две отдельные команды.

Из всех членов УЕФА Украина на сегодня до сих пор ни разу не играла против 4 команд:

Бельгии

Гибралтара

Лихтенштейна

Ирландии.

В 2021 году сборная Украины уже не сможет расширить географию соперников. В ноябре команда Александра Петракова снова встретится с боснийцами и проведет товарищескую игру против Болгарии. После этого сезон для сборной завершится.