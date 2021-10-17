З ким не грала збірна України

Збірна України 12 жовтня у Львові зіграла проти Боснії та Герцеговини (1:1), яка стала 71 суперником в історії нашої команди.

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Боснійська збірна стала для України 51 опонентом з Європи. Втім, одного екссуперника "синьо-жовтих" вже немає на політичній карті.

Йдеться про Югославію, яка спершу "перетворилася" на Сербію і Чорногорію, а згодом розділилася на дві окремі команди.

З усіх членів УЄФА Україна на сьогодні досі жодного разу не грала проти 4 команд:

Бельгії

Гібралтару

Ліхтенштейну

Ірландії.

У 2021 році збірна України вже не зможе розширити географію суперників. У листопаді команда Олександра Петракова знову зустрінеться з боснійцями й проведе товариську гру проти Болгарії. Після цього сезон для збірної завершиться.