З ким не грала збірна України
Збірна України 12 жовтня у Львові зіграла проти Боснії та Герцеговини (1:1), яка стала 71 суперником в історії нашої команди.
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Боснійська збірна стала для України 51 опонентом з Європи. Втім, одного екссуперника "синьо-жовтих" вже немає на політичній карті.
Йдеться про Югославію, яка спершу "перетворилася" на Сербію і Чорногорію, а згодом розділилася на дві окремі команди.
З усіх членів УЄФА Україна на сьогодні досі жодного разу не грала проти 4 команд:
- Бельгії
- Гібралтару
- Ліхтенштейну
- Ірландії.
У 2021 році збірна України вже не зможе розширити географію суперників. У листопаді команда Олександра Петракова знову зустрінеться з боснійцями й проведе товариську гру проти Болгарії. Після цього сезон для збірної завершиться.