В сборной Украины нет права играть даже вничью, – Петраков о предстоящей игре с боснийцами

Тренер сборной Украины Александр Петраков принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне игры с Боснией и Герцеговиной.

Украина готовится к важной игре во Львове

Александр Петраков был более многословным на общении с журналистами во Львове, чем перед матчем с Финляндией. Специалист ответил на вопросы прессы.

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Петраков заверил, что команда в боевом составе подходит к игре с боснийцами, в сборной Украины нет никаких кадровых потерь.

Что касается следующего соперника, то наставник уже получил информацию по игре Боснии и Герцеговины.

Еще не смотрел матчи Боснии и Герцеговины, был занят Финляндией. Как только сел в самолет, мне сразу же дали всю информацию. Посмотрел последний матч с Казахстаном, пересмотрел поединок с Францией. Вчера посмотрели с ребятами перед тренировкой минут 20 нарезки игры Боснии и Герцеговины. Сегодня у нас будет получасовая теория перед игрой,

– сказал тренер сборной Украины.

"Их не нужно мотивировать"

Были вопросы и касаемо карантинных ограничений для футбольных фанатов, которые посетят матч: "Насколько я знаю, все требования должны упростить. Но окончательной информации еще нет". Наставник "сине-желтых" надеется на горячую поддержку львовских болельщиков.

Поединок с боснийцами не менее важен, чем была игра против финнов. В "сине-желтых" нет права на ошибку. Сборная Украины должна взять три очка на "Арене Львов". Мировая тоже не устраивает украинских футболистов. Поэтому Петраков заверил, что игроки не нуждаются в дополнительной мотивации от тренерского штаба. Они сами хорошо понимают, какого результата от них ждут.

Их нужно мотивировать. Когда мы ехали, мы много говорили. Я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, их надо было мотивировать, сейчас не нужно ничего говорить. Они все знают, мы не можем даже играть вничью,

– отметил Александр Васильевич на пресс-конференции.

Никаких комментариев про Малиновского

Перед поединком Руслан Малиновский, который не попал в заявку сборной Украины, заявил, что всегда готов вернуться и помочь команде. Поэтому всех волновало, как Петраков отреагировал на эти слова полузащитника.

Однако тренер не стал отвечать на вопрос журналиста о Малиновском.