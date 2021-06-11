В сборной России вспышка коронавируса перед Евро-2020

В сборной России по футболу обнаружили вспышку коронавируса перед первым матчем на Евро-2020.

Положительный тест на коронавирус получил один из игроков сборной России – Андрей Мостовой. Его же сразу исключили из заявки команды. Вместо него в сборную России вызвали Романа Евгеньева.

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При этом Мостовой ранее перенес заражение коронавирусом и у него были антитела, убеждают в России. Но 10 июня ПЦР-тест футболиста дал сомнительный результат.

Сборная России на Евро-2020 первый матч сыграет 12 июня против сборной Дании. За всю историю команды между собой сыграли шесть раз. В пяти случаях победу праздновали бельгийцы, и лишь один раз матч закончился вничью.