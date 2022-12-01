На 13-й минуте Дониелл Мален размочил нули на табло. Еще в первом тайме сборная Вьетнама сравняла цифры на табло 1:1. Именно такой мировой закончилась первая часть противостояния, пишет 24 канал.

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Первое поражение во время паузы в чемпионате

Почти весь второй тайм счет держался равный 1:1. Только на последней минуте основного времени хозяева матча заработали право на пенальти. Фам Туан Хай реализовал 11-метровый удар.

Но курьезный эпизод произошел еще перед пробитием пенальти. Голкипер "шмелей" Лотка, сменивший в начале второго тайма в воротах Мейера, готовился к 11-метровому. В тот момент Эмре Джан сигнализировал о неисправности ворот.

Пенальти было отложено на время. Все потому. что правая крестовина соскользнула с крепления. Персоналу стадиона понадобилось несколько минут, чтобы починить владение "шмелей" во втором тайме.

Однако даже это не помешало сборной Вьетнама, чтобы победить – 2:1. Это первое поражение для дортмундского клуба за три последних матча.

Видеообзор матча

"Дмели" сыграли уже свой третий матч во время паузы в немецкой Бундеслиге. В первом поединке Боруссии сокрушила Лайон Сити 2:7, а уже в следующем противостоянии был разгромлен Джохор Дарул Такзим – 1:4.