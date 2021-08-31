Сборная Украины завоевала уникальную "бронзу" на Паралимпиаде
Источник:24 канал
Сборная Украины получила 63 медаль на летней Паралимпиаде в Токио. Украинские пловцы завоевали историческую бронзовую награду в уникальной эстафете.
Украина получила 63 медаль в Токио
Впервые на Паралимпиаде состоялась смешанная эстафета в плавании. Украина была фаворитом заплыва, ведь наша сборная – чемпионы мира. Также Украине принадлежит мировой рекорд.
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В начале эстафеты все сборные, кроме Украины, выставили мужчин. В Украине на первом этапе плыла Марина Поддубная и она передала эстафету Максиму Вераксе шестой.
Очень быстро Веракса и Стеценко вывели Украину на третье место. Впереди с достаточно большим преимуществом была только сборная Бразилии и представитель Паралимпийского комитета России.
Кирилл Гаращенко, который плыл за Украину на последнем этапе, максимально сократил отставание. Однако ему не хватило нескольких метров, чтобы опередить соперников.
Таким образом, сборная Украины в составе Марины Поддубной, Максима Вераксы, Анны Стеценко и Кирилла Гаращенко получили "бронзу".
Результаты плавания (эстафета, 4х100)
1. Паралимпийский комитет России – 3:53.79
2. Бразилия – 3:54.95
3. Украина – 3:55.15
- Стоит отметить, что представители ПКР не побили рекорд Украины, который был установлен на чемпионате мира-2019 – 3:51.85.