Сборная Украины завоевала уникальную "бронзу" на Паралимпиаде

Сборная Украины получила 63 медаль на летней Паралимпиаде в Токио. Украинские пловцы завоевали историческую бронзовую награду в уникальной эстафете.

Украина получила 63 медаль в Токио

Впервые на Паралимпиаде состоялась смешанная эстафета в плавании. Украина была фаворитом заплыва, ведь наша сборная – чемпионы мира. Также Украине принадлежит мировой рекорд.

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В начале эстафеты все сборные, кроме Украины, выставили мужчин. В Украине на первом этапе плыла Марина Поддубная и она передала эстафету Максиму Вераксе шестой.

Очень быстро Веракса и Стеценко вывели Украину на третье место. Впереди с достаточно большим преимуществом была только сборная Бразилии и представитель Паралимпийского комитета России.

Кирилл Гаращенко, который плыл за Украину на последнем этапе, максимально сократил отставание. Однако ему не хватило нескольких метров, чтобы опередить соперников.

Таким образом, сборная Украины в составе Марины Поддубной, Максима Вераксы, Анны Стеценко и Кирилла Гаращенко получили "бронзу".

Результаты плавания (эстафета, 4х100)

1. Паралимпийский комитет России – 3:53.79

2. Бразилия – 3:54.95

3. Украина – 3:55.15