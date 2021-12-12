Сборная Украины завоевала "бронзу" в эстафете на этапе юниорского Кубка IBU

На первом этапе юниорского Кубка IBU в итальянском Мартелл-валь-Мартелло мужская сборная Украины завоевала бронзовую награду в эстафете. Даже один штрафной круг не помешал команде оказаться на пьедестале.

Украинцы не удержали лидерство

Стартером команды был Виталий Мандзин. Он однажды промахнулся на первом огневом рубеже. Он передал эстафету Дмитрию Грущаку на втором месте.

Кстати Украинец Кинаш завоевал "серебро" в индивидуальной гонке на юниорском Кубке IBU

Грущак также использовал один запасной патрон на первом стрельбище. Однако ему пришлось сохранить вторую позицию. Он продемонстрировал лучшую скорострельность на этапе. Украинец передал эстафету с отставанием в 1,5 секунды от чеха Якуба Кудрнача.

На третьем этапе сборную Украины представлял Роман Боровик. Он однажды промахнулся, но вывел команду на первое место.

Финишеру Степану Кинашу не удалось удержать лидерскую позицию. Биатлонист трижды промахнулся на первом огневом рубеже и заработал круг штрафа. На стойке он использовал один дополнительный патрон. Кинаш сумел удержаться в тройке лидеров и приблизить команду к "бронзе".

Победу в гонке одержала сборная Польши. Команда из Германии оказалась на второй ступеньке.

Результаты эстафеты