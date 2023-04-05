Первая награда в этом году: Украина получила "бронзу" на Гран-при Европы по стрельбе из лука

Сборная Украины смогла завоевать ценные награды на континентальных соревнованиях. Медали стали первыми для "сине-желтых" в нынешнем Гран-при.

Сборная Украины заняла третье место в командных мужских соревнованиях на Гран-при Европы по стрельбе из классического лука. "Сине-желтые" в сухую выиграли "бронзовый финал".

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Континентальные соревнования проходят в английском Лиллешеле. Место в турнирной сетке определила квалификация Гран-при, где украинцы продемонстрировали седьмой лучший результат, получив 1927 баллов. Этот показатель позволил "сине-желтым" войти в число топ-8 сеяных команд и стартовать в заключительной части со второго раунда.

Отметим. Украинская сборная была представлена тройкой в составе олимпийского чемпиона 2008 года Виктора Рубана, Ивана Кожокаря и Артема Овчинникова.

Итак, стартовали украинцы с 1/8 турнира, где успешно одолели Швейцарию (6:2), а уже в четвертьфинале на тайбрейке оформили победу над Чехией (5:4 – 29:25). в шаге от финала во встрече с Нидерландами "сине-желтые" потерпели первое поражение на турнире - 5:1.

Кстати, нидерландскую троицу представлял олимпийский вицечемпион смешанного турнира Токио и чемпион Европы 2018 года в личных соревнованиях Стив Вейлер.

Зато в "бронзовом финале" сборная украинских лучников оказалась точнее команды из Словакии. К тому же "сине-желтые" одержали "сухую" победу над конкурентами за третье место соревнований - 0:6. Трио принесло сборной первую награду на Гран-при Европы в этом году.