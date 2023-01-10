Украина пять лет подряд на уровне: ФИФА объявила рейтинг сборных мира

Сборная Украины по футболу узнала свою позицию в рейтинге мировых команд. "Сине-желтые" уже пять лет держатся в топ-30.

Сборная Украины по футболу завершила 2022 год на 26-й позиции. До рекордных показателей "сине-желтым" еще далеко.

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Сборная Украины таким образом взяла седьмой результат за всю историю нашей команды. Украина одиннадцатый подряд попадает в 50 лучших команд мира, и в пятый раз в топ-30.

Лучший результат в истории украинцы показали в 2006 году. Тогда сборная Украины на чемпионате мира-2006 в Германии под руководством Олега Блохина смогла достичь четвертьфинала мундиаля. Тогда ФИФА разместила "сине-желтых" на 13-е место мирового рейтинга.

Худший результат украинцев пришелся на период формирования национальной команды. В 1993 году "сине-желтые" занимали 90-е место мирового рейтинга.

Сборная Украины сможет изменить свое месторасположение в рейтинге уже в марте. Тогда сборную Украины ждет матч отбора к Евро-2024 против сборной Англии.

Топ-5 позиций сборной Украины в мировом рейтинге