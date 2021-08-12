ФИФА обновила рейтинг после Евро-2020: на каком месте сборная Украины
12 августа 2021 , 12:11Читати новину українською
Источник:ФИФА
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных после чемпионата Европы-2020. Сборная Украины осталась в топ-30 сильнейших команд мира.
В обновленном рейтинге Украина занимает 25 место. Украинская сборная потеряла одну позицию после Евро-2020.
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Последний раз рейтинг обновляли в мае 2021 года. Тогда сборная Украины занимала 24 место.
- После этого украинская сборная провела 8 матчей, 5 из которых – официальные. В активе "сине-желтых" 4 победы и 1 ничья. Еще три матча Украина проиграла.
Рейтинг ФИФА
1. Бельгия – 1822
2. Бразилия – 1798
3. Франция – 1762
4. Англия – 1753
5. Италия – 1745
6. Аргентина – 1714
7. Испания – 1680
8. Португалия – 1662
9. Мексика – 1658
10. США – 1648
…
25. Украина – 1523