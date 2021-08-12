ФИФА обновила рейтинг после Евро-2020: на каком месте сборная Украины

12 августа 2021 , 12:11
Читати новину українською

Источник:

ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных после чемпионата Европы-2020. Сборная Украины осталась в топ-30 сильнейших команд мира.

В обновленном рейтинге Украина занимает 25 место. Украинская сборная потеряла одну позицию после Евро-2020.

Примечательно Украина – Франция: в продажу поступили билеты на матч отбора ЧМ-2022

Последний раз рейтинг обновляли в мае 2021 года. Тогда сборная Украины занимала 24 место.

  • После этого украинская сборная провела 8 матчей, 5 из которых – официальные. В активе "сине-желтых" 4 победы и 1 ничья. Еще три матча Украина проиграла.

Рейтинг ФИФА

1. Бельгия – 1822
2. Бразилия – 1798
3. Франция – 1762
4. Англия – 1753
5. Италия – 1745
6. Аргентина – 1714
7. Испания – 1680
8. Португалия – 1662
9. Мексика – 1658
10. США – 1648

25. Украина – 1523

Соперники Украины в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция – 3, Финляндия – 56, Босния и Герцеговина – 58, Казахстан – 124.
Автор: Михайло Гема