ФИФА обновила рейтинг после Евро-2020: на каком месте сборная Украины

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных после чемпионата Европы-2020. Сборная Украины осталась в топ-30 сильнейших команд мира.

В обновленном рейтинге Украина занимает 25 место. Украинская сборная потеряла одну позицию после Евро-2020.

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Последний раз рейтинг обновляли в мае 2021 года. Тогда сборная Украины занимала 24 место.

После этого украинская сборная провела 8 матчей, 5 из которых – официальные. В активе "сине-желтых" 4 победы и 1 ничья. Еще три матча Украина проиграла.

Рейтинг ФИФА

1. Бельгия – 1822

2. Бразилия – 1798

3. Франция – 1762

4. Англия – 1753

5. Италия – 1745

6. Аргентина – 1714

7. Испания – 1680

8. Португалия – 1662

9. Мексика – 1658

10. США – 1648

…

25. Украина – 1523

Соперники Украины в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция – 3, Финляндия – 56, Босния и Герцеговина – 58, Казахстан – 124.