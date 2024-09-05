Сборная Украины завоевала "бронзу" в миксте на Паралимпиаде-2024

Сегодня, 5 сентября, состоялся заключительный финал восьмого дня Паралимпийских игр-2024 в плавании комплексным стилем. В решающем заплыве в миксте участвовала сборная Украины.

На финальной дистанции соревновательного дня украинские параплаватели соревновались в миксте 4х50 метров комлексным стилем. Решающий заплыв оказался успешным для сборной Украины, пишет 24 Канал.

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Сборная Украины получила "" на Паралимпиаде-2024

В финальном заплыве восьмого игрового дня сборную Украины представляли Ярослав Семененко, Анна Гонтарь, Александр Комаров и Ирина Пойда. Соперниками национальной команды стали Турция, Италия, США, Китай, Япония, Испания и Бразилия.

Представители сборной Украины проводили заплыв на третьей дорожке.

Начал борьбу Ярослав Семененко. Он продолжался в лидерах и передал первым эстафету Анне Гонтарь. Однако на этапе брассом мы потеряли лидерство, однако держались в топ-3. Третьим плыл Александр Комаров. Ирина Пойда удержала для Украины третью позицию.

Сборная Украины финишировала третьей в миксте 4х50 метров комлексным стилем.

Отметим, что ранее сборная Украины в другом составе завоевала золотую медаль Паралимпиады-2024.