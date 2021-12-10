Сборная Украины внесла изменения на третий этап Кубка мира по биатлону: старт-листы на спринты

В австрийском Хохфильцене стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Он начнется со спринтерских гонок.

Изменения в сборной Украины

Мужская и женская сборные Украины заявили по 5 биатлонистов. Такое количество спортсменов является максимальной квотой на этот сезон.

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Соревнования в Австрии начнутся с мужской спринтерской гонки. Команда претерпела незначительные изменения по сравнению с предыдущим этапом в Эстерсунде. В сборную присоединился Артем Тищенко, который заменит Тараса Лесюка.

Старт-лист спринта у мужчин

Первым среди украинцев на дистанцию выйдет Артем Прима, который стартует 15-м, а дальше – Антон Дудченко, у которого 29-й стартовый номер, затем Дмитрий Пидручный, который выйдет на трассу 33-м. У Богдана Цымбала и Артема Тищенко поздние стартовые номера, 86-й и 117-й соответственно.

15. Артем Прима

29. Антон Дудченко

33. Дмитрий Пидручный

86. Богдан Цимбал

117. Артем Тищенко

Мужская спринтерская гонка начнется 10 декабря в 12:25.

Старт-лист женского спринта

Состав женской сборной существенно отличается от предыдущих этапов. Юлия Джима и Елена Белосюк неизменно будут выступать в Хохфильцене. Также соревноваться на уровне Кубка мира продолжит и Дарья Блашко.

Зато к команде присоединятся Ирина Петренко и Ольга Абрамова. На прошлой неделе спортсменки выступали на Кубке IBU. Старты в Австрии будут для них дебютными в этом сезоне Кубка мира.

Первой среди украинок начинает гонку Дарья Блашко, она стартует 33-й, за ней Елена Билосюк (42) и Юлия Джима (57), а далее Ирина Петренко (73) и Ольга Абрамова (104).

33. Дарья Блашко

42. Елена Білосюк

57. Юлия Джима

73. Ирина Петренко

104. Ольга Абрамова

Спринтерская гонка у женщин начнется 10 декабря в 15:15.