Сборная Украины внесла изменения на третий этап Кубка мира по биатлону: старт-листы на спринты
Источник:biathlon.com.ua
В австрийском Хохфильцене стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Он начнется со спринтерских гонок.
Изменения в сборной Украины
Мужская и женская сборные Украины заявили по 5 биатлонистов. Такое количество спортсменов является максимальной квотой на этот сезон.
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Соревнования в Австрии начнутся с мужской спринтерской гонки. Команда претерпела незначительные изменения по сравнению с предыдущим этапом в Эстерсунде. В сборную присоединился Артем Тищенко, который заменит Тараса Лесюка.
Старт-лист спринта у мужчин
Первым среди украинцев на дистанцию выйдет Артем Прима, который стартует 15-м, а дальше – Антон Дудченко, у которого 29-й стартовый номер, затем Дмитрий Пидручный, который выйдет на трассу 33-м. У Богдана Цымбала и Артема Тищенко поздние стартовые номера, 86-й и 117-й соответственно.
15. Артем Прима
29. Антон Дудченко
33. Дмитрий Пидручный
86. Богдан Цимбал
117. Артем Тищенко
Мужская спринтерская гонка начнется 10 декабря в 12:25.
Старт-лист женского спринта
Состав женской сборной существенно отличается от предыдущих этапов. Юлия Джима и Елена Белосюк неизменно будут выступать в Хохфильцене. Также соревноваться на уровне Кубка мира продолжит и Дарья Блашко.
Зато к команде присоединятся Ирина Петренко и Ольга Абрамова. На прошлой неделе спортсменки выступали на Кубке IBU. Старты в Австрии будут для них дебютными в этом сезоне Кубка мира.
Первой среди украинок начинает гонку Дарья Блашко, она стартует 33-й, за ней Елена Билосюк (42) и Юлия Джима (57), а далее Ирина Петренко (73) и Ольга Абрамова (104).
33. Дарья Блашко
42. Елена Білосюк
57. Юлия Джима
73. Ирина Петренко
104. Ольга Абрамова
Спринтерская гонка у женщин начнется 10 декабря в 15:15.