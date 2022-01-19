Сборная Украины уволила главного тренера после провала на гандбольном Евро-2022

Сборная Украины по гандболу осталась без главного тренера, руководившего действиями команды на чемпионате Европы. Немецкий специалист Михаэль Биглер покинул команду.

Михаэль Биглер возглавил сборную Украины в августе 2021 года. В Федерации гандбола Украины надеялись, что под его руководством команда выступит на чемпионате Европы, а после этого принимает решение о его дальнейшей деятельности по отбору на чемпионат мира.

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Под руководством Биглера сборная прошла сборы в ноябре в венгерском Балатонбогларе и два сбора в Запорожье в декабре и январе, после чего выступила на чемпионате Европы-2022. При этом команда за это время не провела ни одного матча. Перед Евро-2022 команда должна была сыграть на турнире в Швейцарии. Но из-за плохой погоды не смогла вылететь из Запорожья.

На Евро-2022 сборная Украины провалилась, проиграв все три матча в группе. В Федерации такой результат объясняют несколькими вещами:

травмы нескольких лидеров;

значительное омоложение состава (сразу шесть игроков сыграли свои первые матчи за сборную на Евро-2022);

отсутствием игровой практики у команды перед турниром.

В конце концов Михаэль Биглер принял решение покинуть тренерский штаб сине-желтых. Михаэль простился с игроками и персоналом и поблагодарил за совместную работу.

Работу в тренерском штабе сборной Украины продолжит Вячеслав Лочман. Впереди команды подготовка и участие в матчах отбора на чемпионат мира-2023.