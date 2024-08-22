В погоне за Евро-2025: молодежная сборная Украины назвала состав на сентябрьские матчи отбора

Унаи Мельгоса определился с 24-мя футболистами, на которых будет рассчитывать в матчах против Сербии и Северной Ирландии. Наибольшее представительство в команде имеют Динамо и Рух.

Молодежная сборная Украины готовится к продолжению борьбы в отборе к Евро-2025. Команда Унаи Мельгосы соберется уже в сентябре ради двух матчей квалификации.

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Состав на сентябрь

Тем временем испанский тренер объявил заявку сборной Украины U-21. В нее вошли 24 футболиста, в том числе и четверо легионеров. Также в команду попал защитник Динамо Тарас Михавко.

Ранее оборонец представлял лишь сборную U-19. В целом же киевляне имеют наибольшее представительство в этой команде – 6 футболистов. Еще пятерых игроков в молодежку делегировал львовский Рух.

ВРАТАРИ: Руслан Нещерет (Динамо), Яков Кинарейкин (Карпаты), Кирилл Фесюн (Шахтер).

ЗАЩИТНИКИ: Виталий Роман (Рух), Арсений Батагов (Трабзонспор), Тарас Михавко (Динамо), Роман Дидык (Рух), Владимир Салюк (Металлист 1925), Артем Смоляков (Полесье), Константин Вивчаренко (Динамо), Илья Крупский (Ворскла).

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Егор Ярмолюк (Брентфорд), Олег Федор (Рух), Валентин Рубчинский (Динамо), Олег Очеретько (Карпаты), Иван Варфоломеев (Слован), Максим Хлань (Лехия), Александр Яцык (Заря), Максим Мельниченко (Карпаты), Илья Квасница (Рух), Максим Брагарь (Динамо).

НАПАДАЮЩИЕ: Игорь Краснопир (Рух), Назар Волошин (Динамо), Игорь Горбач (Заря).

Украина в отборе на Евро U-21

В начале следующего месяца молодежная сборная Украины отыграет матчи против Сербии (6 сентября) и Северной Ирландии (10 сентября). Сейчас команда Унаи Мельгосы является лидером своей группы.

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"Сине-желтые" выиграли все шесть стартовых матчей и имеет поровну очков с Англией. Однако "три льва" провели на один матч больше. Напрямую на Евро-2025 выйдут победители отборочных групп и три лучшие команды со вторых мест.

Остальные шесть вице-чемпионов групп сойдутся в стыковых матчах за три путевки. Финальная часть чемпионата Европы U-21 пройдет в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года.