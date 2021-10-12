Сборная Украины U-19 вырвала ничью в Польше и вышла в элит-раунд Евро-2022
Источник:24 канал
Сборная Украины U-19 добилась ничьей в матче против Польши. Благодаря ничейному результату сборная Украины вышла в элит-раунд отбора на Евро-2022.
Польша U-19 – Украина U-19 2:2
Голы: Букса, 12 (пен.), Удод (автогол), 31 – Ярмолюк, 45+2 (пен.), Удод, 83
К вашему вниманию Непобедимый город для соперников: матч против боснийцев будет юбилейный для Украины во Львове
Юниорская мужская сборная Украины по футболу до 19 лет сыграла решающий третий матч отбора на чемпионат Европы-2022.
В последнем матче первого раунда отбора, который проходил в польской Плевисце, Украина встретилась с хозяйкой поля – Польшей.
Удод забил гол своим и чужим
Уже на 12-й минуте в ворота украинцев был назначен пенальти, который реализовал нападающий Дженоа Александр Букса.
На 31-й ситуацию усугубил автогол защитника Мариуполя Даниила Удода. Но еще до перерыва счет с пенальти сократил Егор Ярмолюк.
В конце встречи Удод исправился за автогол. На 83-й минуте футболист сравнял счет в поединке и вырвал для Украины важную ничью.
Украина U-19 заняла первое место в группе "5" первого раунда квалификации. До этого подопечные Езерского победили сверстников из Мальты (4:2) и Финляндии (2:1).
В элит-раунде Украина попадет в одну из семи групп, победители которых и выйдут на Евро-2022, где присоединятся к хозяину турнира – Словении.