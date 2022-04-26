Сборная Украины U-17 пролетела мимо Евро-2022, уступив в ключевой игре Италии

Во вторник, 26 апреля, сборная Украины U-17 сыграла против Италии в групповом раунде отбора чемпионата Европы-2022. К сожалению, "сине-желтые" поиграли в ключевом матче.

Украина – Италия 1:3

Голы: Балаба, 90+4 – Вакка, 28, Ди Маджио, 59, Липани, 74

Итальянцы ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете – 0:1. Единственный гол в середине первого тайма забил Вакка, сообщает 24 канал.

Интересно узнать УЕФА перенесла матчи сборной Украины U-21 в отборе Евро-2023

После отдыха мяч во второй раз побывал в сетке ворот Украины после удара Ди Маджио – 0:2.

Отметим, что перед вторым пропущенным голом украинцы сами усложнили жизнь. Янович увидел перед собой красную карточку, оставив команду в меньшинстве.

Уже через три минуты "сине-желтые" имели отличный шанс сократить отставание. Но Кремчанин не реализовал пенальти.

Зато итальянцы забили в третий раз. Мяч в актив добавил Липани – 0:3.

Гол престижа украинские футболисты забили. Балаба на четвертой компенсированной минуте размочил ноль на табло под словом Украина на табло. В итоге – 1:3 победа Италии.