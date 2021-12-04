Сборная Украины в топ-5 в мужской эстафете: Норвегия уверенно одержала победу

В шведском Эстерсунде завершилась первая эстафетная гонка в новом биатлонном сезоне среди мужчин. Сборная Украины в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Антона Дудченко заняла 5 место.

Норвегия снова победила

Сборная Норвегии уже в который раз не дает шансов на победу своим конкурентам. В составе Легрейда, братьев Бе и Кристиансенса победили в первой эстафете сезона. Это 16-й подряд подиум для команды в мужских эстафетах.

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На втором месте финишировала сборная Франции, а на третьем оказались представители России.

Фавориты эстафеты – шведы, неожиданно отправились на штрафной круг после первой стрельбы. Как ни странно, но это единственная команда, которая сделала более 3 промахов во время первой "лежки".

Невероятный этап в исполнении Пидручного

Артем Прима представлял сборную Украины на первом этапе эстафеты. Он безупречно прошел огневой рубеж. Благодаря быстрой и "чистой" стрельбе он оказался в группе основных преследователей. Украинец фантастически отработал и на "стойке". Артем вышел с рубежа на 6 месте, однако при передаче эстафеты Приме не удалось удержать позицию – он финишировал 7-м, с отставанием в 27 секунд.

На втором этапе эстафету перенял капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный. Уже с самого старта ему удалось отыграть более 10 секунд. Он возглавил вторую группу преследователей, оказавшись на 6-м месте. Украинец "чисто" отработал на "лежке" и оказался на 4-м месте.

Второй огневой рубеж Пидручный отработал на ноль. После стрельбы Дмитрий вышел на вторую позицию. Украинец продемонстрировал невероятный последний круг. Он максимально приблизившись к норвежцу Тарье Бе, отыграл у него 5 секунд.

Украина замкнула топ-5

Пидручный вторым передал эстафету Богдану Цымбалу. Перед стрельбищем он уже начал чуть проигрывать. На первом рубеже Богдан быстро, а главное метко закрыл все мишени. Однако на "стойке" Цымбал неожиданно отправился на один штрафной круг. На своем этапе он проиграл 1 минуту и 20 секунд, финишировав на шестой позиции.

Антону Дудченко поручили роль финишера. На первой стрельбе ему понадобилось два дополнительных патрона. Антон несколько уступал лидерам на дистанции. На "стойке" он один раз промахнулся. Однако украинец удержался среди лидеров и финишировал на 5-м месте.

Результаты эстафеты у мужчин

1. Норвегия (0+0, 0+1, 0+0, 0+3) 1:14:09.3

2. Франция (0+2, 0+5, 0+1, 0+0) +11.2

3. Россия (0+3, 0+2, 0+0, 1+3) +45.9

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5. Украина (0+0, 0+0, 1+3, 0+3) +1:28.5