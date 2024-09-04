Нет разницы против кого играем, – Ребров высказался относительно предстоящих матчей в Лиге наций

Клубный футбол уходит на перерыв, а в новый сезон врываются национальные команды. В сентябре, сборная Украины сыграет два матча в групповом турнире Лиги наций.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины, поделился мнением относительно предстоящих матчей против Албании и Чехии в Лиге наций. Наставник "сине-желтых" определил цели команды на турнир.

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Задачи сборной Украины в Лиге наций

50-летний специалист заявил, что постоянно говорил игрокам о том, что каждая игра национальной команды очень важна, несмотря на статус и уровень турнира. Наставник сборной Украины подчеркнул, что именно благодаря Лиге наций, они попали в финальную часть Евро-2024, а также через нее можно выйти на чемпионат мира.

Также Ребров отметил, что все соперники в квартете были участниками чемпионата Европы. По словам специалиста, весь тренерский штаб имеет развернутую информацию о других сборных в группе с Украиной.

Сергей Станиславович отметил, что нет разницы против кого играть, ведь нужно сконцентрироваться на себе и заниматься серьезной подготовкой. Наставник украинских "львов" высказался о сборной Албании, первый соперник Украины в Лиге наций.

Сборная Албании? Ей немного не повезло с жеребьевкой на чемпионате Европы. Все команды были очень высокого уровня и им пришлось [на Евро] много времени обороняться. Но в отборочном цикле они играли очень уверенно. Интенсивная команда, почти все игроки играют в Европе, Весь основной состав играет в чемпионате Италии. Очень серьезно относимся к этой команде,

– сказал Ребров.

Глава национальной команды коротко рассказал о подготовке к матчам в Лиге наций. Сергей Ребров отметил, что за год все привыкли играть в режиме за два дня на третий и знают как готовиться к игре, единственное, что неизвестно это состояние в котором будут находиться футболисты.

Интересно. УАФ сменила технического спонсора сборной Украины. Теперь национальную команду будет одевать Adidas. Впервые в новой форме "сине-желтые" сыграют в октябрьских матчах Лиги наций против Грузии и Чехии.

Напомним, что "сине-желтые" первые два матча европейского турнира сыграют в Праге. Украина начнет свой путь в Лиге наций номинально домашним матчем против Албании – 7 сентября, в 21:45. 10 сентября коллектив Сергея Реброва сыграет на "Epet Arena" против Чехии.