До этого матча украинцы и греки провели по три матча и выиграли все из них. Так что в этом матче могло определиться, кто займет первое место в группе.

Достойно внимания Сборная Украины вышла в плей-офф Евробаскет-2022

Украинцы очень тяжело входили в игру. Первые очки команда набрала через 2:50 после начала встречи. К тому времени греки уже забросили семь очков, пять из которых – Янис Адетокунбо. Именно от Greek Freak, как его называют в НБА, исходила самая большая опасность в этом матче.

Но довольно быстро украинцы "вошли в игру", с каждым разом сокращая отставание. А во второй четверти даже вышли вперед. Поэтому и на большой перерыв ушли с +7 – 46:39.

Но третью четверть украинцы полностью провалили, набрав всего 11 очков. Греки же за эти 10 минут набрасывали на 31 очко. Восемь из них – со штрафных. Ведь останавливать Адетокунбо без фола было достаточно тяжело.

В четвертой четверти украинцы пытались сократить отставание. Забросили четыре из десяти дальних бросков. Но восемь из восьми штрафных у соперника таки дали свой результат. В итоге – поражение.

Украина – Греция 79:99 (20:23, 26:16, 11:32, 22:28)

Именно штрафные броски, можно сказать, и принесли победу грекам. Ведь по другим показателям у нас с соперником был почти паритет – 23:27 по точным двухочковым и 9:7 и точным трехочковым. И только по штрафным – тотальное преимущество соперника – 24 против 6. Именно на бросках из штрафных Адетокунбо набрал 15 очков из 41. Для примера, лучшими среди украинцев были Святослав Михайлюк и Юсуф Санон, каждый из которых принес команде по 16 очков. Алексей Лень и Илья Сидров – по 10.

Теперь 8 сентября сборную Украины ожидает последний матч на групповом этапе – против Хорватии. Еще прежде украинцы обеспечили себе место в плей-офф как одна из четырех лучших команд в группе.