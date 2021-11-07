Сборная Украины потеряла основного защитника перед ключевым матчем ЧМ-2022 с боснийцами

Сборная Украины Александра Петракова понесла большую кадровую потерю перед важными матчами в ноябре. Защитник Динамо Виталий Миколенко не сыграет за национальную команду.

Большая потеря для "сине-желтых"

22-летний левый защитник Динамо не сможет помочь "сине-желтым" в товарищеской игре против Болгарии и матче отбора чемпионата мира-2022 с боснийцами.

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Виталий Миколенко не поехал на матч 13-го тура УПЛ против Мариуполя из-за травмы. Восстановление футболиста продлится около трех недель. Неприятную новость о длительной реабилитации сообщил главный тренер столичного клуба Мирча Луческу.

Миколенко уже пропускал отборочные матчи Украины из-за повреждения – на выезде против Финляндии (1:2) и дома во Львове против Боснии и Герцеговины (1:1).

Фланговый игрок обороны пропустит не только матчи национальной команды. Также Миколенко не примет участие в матчах с Черноморцем (19 ноября), Баварией (23 ноября) и Минаем (27 ноября).

Пока неизвестно, затянется ли восстановление Виталия на декабрь. В первый месяц зимы киевляне проведут три матча – против Вереса, Бенфики и Зари.

В сезоне-2021/2022 Миколенко сыграл за "бело-синих" 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 ассистами.

Перед последним туром в отборе чемпионата мира-2022 Украина идет второй в группе D. Подопечные Петракова опережают Финляндию и Боснию и Герцеговину лишь на один и два балла соответственно. Украинцам в выездной игре с боснийцами нужна победа. Только она сможет вывести "сине-желтых" на чемпионат мира.