Сборная Украины получит 10 миллионов гривен за победу над Россией

Сборная Украины по волейболу сыграет против России в 1/8 финала чемпионата Европы. В случае успеха в этом матче, волейболистов ожидают немалые призовые.

Призовые в размере 10 миллионов гривен для сборной Украины пообещали партнеры Федерации волейбола Украины и ее спонсоры. Эти деньги команда получит за выход в четвертьфинал чемпионата Европы.

Для этого сборной Украины нужно обыграть сборную России в 1/8 финала. Этот матч состоится в субботу, 11 сентября, в 18:30 в польском городе Гданск.

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Отметим, что на групповом этапе чемпионата Европы подопечные Угиса Крастиньша одержали три победы – над Грецией, Португалией и Бельгией. Это позволило украинской команде занять третье место в группе и получить путевку в 1/8 финала континентального первенства. Там они сыграют против серебряных призеров последних Олимпийских игр – сборной РФ, которая в своей группе заняла второе место.

Победа украинской сборной в 1/8 финала позволит игрокам не только пробиться в четвертьфинал и получить призовые в размере 10 миллионов гривен от компаний-партнеров, но и получить рейтинговые баллы, которые станут главным фактором в отборе на чемпионат мира 2022 года.