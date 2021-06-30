Сборная Украины победу на Евро-2020 посвятила Беседину, который получил тяжелую травму

Сборная Украины победила в 1/8 финала Евро-2020 сборную Швеции. И вышла в четвертьфинал. Эту победу украинцы посвятили нападающему Артему Беседину.

Об этом после матча заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. По его словам, он пока не знает, какова ситуация с нападающим. Ведь ему предстоит пройти медосмотр. В команде надеются, что форварду удалось избежать тяжелой травмы.

Напомним Украина исторически вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео

Поэтому именно Беседину посвятили победу игроки сборной Украины.

Тяжелая травма Артема Беседина

Артем Беседин вышел в матче Украина – Швеция на замену в экстратайме на 91-й минуте. Он заменил Романа Яремчука. Но сыграл меньше десяти минут.

На 98-й минуте матча Беседин пытался дотянуться до мяча. Шведский защитник Даниэльсон тоже пытался дотянуться до мяча, но вместо этого прямой ногой шипами попал в ногу Беседину.

После просмотра видеоповтора швед получил красную карточку. А Беседина пришлось заменить – он покинул поле с помощью медиков.