Сборная Украины по волейболу одержала первую победу на ЧМ-2022, обыграв Тунис

Команда Угиса Крастиньша реабилитировалась перед болельщиками после проигрыша в стартовом матче Мундиаля. Теперь для выхода в лпэй-офф нужно преодолеть аутсайдера группы.

Украина – Тунис 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

Впервые за 24 года сборная Украины по волейболу выступает на чемпионате мира. Этот турнир должен был состояться в россии, но из-за начала полномасштабной войны его перенесли в Польшу и Словению, пишет 24 канал.

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Наша сборная попала в группу А в Сербию, Тунис и Пуэрто-Рико. Первая игра была проиграна украинцами, сербы одолели нас со счетом 3:0.

Теперь же состоялась вторая игра квартета. Соперником стали тунисцы, являющиеся 11-кратными чемпионами Африки и постоянными участниками Мундиалов.

Впрочем, украинцы уверенно обыграли сборную Туниса, выиграв три сета подряд. Это позволило нашей команде подняться на второе место в турнирной таблице.

Состав сборной Украины: Полуян, Дрозд, Шевченко, Плотницкий, Брова, Остапенко, Семенюк, Фомин, Тупчий, Ковалев, Щитков, Канаев, Кисилюк, Синица.

Формат ЧМ-2022

На чемпионате мира соревнуются 24 команды, разделенные на шесть групп. В 1/8 финала пройдут первые и вторые места каждого квартета, а также четыре лучшие сборные из третьих мест.

Кстати, сборную россии исключили из ЧМ из-за войны. Именно благодаря дисквалификации страны-оккупанта сборная Украины отобралась на турнир.

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Финальный матч групповой стадии украинцы проведут 31 августа. В польском Катовице наша команда сыграет против аутсайдера группы Пуэрто-Рико.

Группа А. Турнирная таблица