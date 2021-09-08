Сборная Украины по волейболу с боем уступила Польше на Евро-2021

Сборная Украины по волейболу сыграла последний матч группового этапа чемпионата Европы. Украинцам пришлось противостоять сборной Польши.

Сборная Украины в этом матче была вынуждена противостоять не только соперникам на площадке, но и болельщикам на трибунах. Ведь свои матчи группа A проводила в польском Кракове. Поэтому и на игре между сборными Польши и Украины был полный зал болельщиков. Но украинцы среди них тоже были.

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Сборная Польши – действующий чемпион мира, и выиграла все четыре предыдущих матча в группе. Украина же в предыдущей игре обеспечила себе место в плей-офф. Поэтому в этом матче наши волейболисты не были обременены необходимостью одержать победу, а могли просто показать свою игру против мощного соперника.

Правда в первом сете это не слишком удалось. Поляки постепенно набрали очко за очком, и "привезли" нам сразу +10 – 25:15.

А вот уже два следующих сета не были легкой прогулкой для сборной Польши. Украинцы удачно играли в блоке, нестандартно атаковали, поэтому сумели доставить хлопот сопернику. Но высший класс сборной Польши таки взял верх – украинцам не удалось одержать победу ни в одном из сетов.

Украина – Польша 0:3 (15:25, 20:25, 21:25)

Украина заняла третье место в группе и вышла в плей-офф. Теперь команда ожидает своего соперника. Это будет команда, которая займет второе место в группе C. Это могут быть сборные России, Турции или Финляндии. Матч 1/8 финала Украина сыграет 11 сентября в польском городе Гданьск. Точное время станет известно позже.

Стоит отметить, что против Турции Украина играла в финале Золотой Евролиги в июне 2021 года. Тогда украинцы уступили.