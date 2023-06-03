Женская сборная Украины по стрельбе из лука выиграла первую награду на Гран-при Европы
В Хорватии проходит второй этап Гран-при по стрельбе из лука. Украина прошла долгий путь квалификации и смогла дойти до финала.
28 мая начался этап Гран-при в Умаге. Наша сборная в составе: Соломии Гнип, Вероники Марченко и Анастасии Павловой преодолела квалификацию, заняв первое место, пишет 24 Канал.
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Результат чемпионства определялся на тайбрейке
По итогам успешной квалификации наши лучницы вышли сразу в четвертьфинал, где соперницами украинок стали спортсменки из Грузии, которых наша сборная одолела 6:0.
В полуфинале счет повторился, в этот раз Греция ничего не смогла противопоставить украинкам.
Самый драматичный матч состоялся в финале. Испанки, ставшие серебряными призерками первого этапа Гран-при, состоявшегося в апреле, выдали очень мощное сопротивление нашим лучницам.
Сначала украинки выиграли первый сет, потом 2 последующих были за испанками, а четвертый снова за Украиной. Все решалось в тайбрейке, где спортсменки должны были провести по 3 дополнительных выстрела. Решающим стал второй, где наша сборная попала в "девятку", а испанкам удалось попасть в "десятку".
Таким образом, у нас есть первое "серебро." на Гран-при, которым мы точно можем гордиться.
Что известно о Гран-при в Умаге:
- Соревнования продлятся до 4 июня
- Украина претендует на еще одну медаль – Анастасия Павлова и Соломия Гнип разыграют между собой "бронзу" одиночных соревнований
- На предыдущем этапе Гран-при была 1 медаль у Украины, поэтому этот – станет более успешным.