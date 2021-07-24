Сборная Украины по спортивной гимнастике проскочила в финал Олимпийских игр
Источник:24 канал
Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике квалифицировалась в финал Олимпийских игр. В квалификации украинские гимнасты продемонстрировали 8 результат.
В квалификации Украина набрала 247,492 очков и заняла последнее 8 место, которое позволяет выступить в финале.
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Украину представили Игорь Радивилов, Илья Ковтун, Петр Пахнюк и Евгений Юденков. Финал состоится 26 июля.
Спортивная Гимнастика, результаты квалификации
1. Япония – 262,251
2. Китай – 262,061
3. ОКР – 261,945
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8. Украина – 247,492
В индивидуальных соревнованиях квалифицировался в финал только Петр Пахнюк. В упражнении на параллельных брусьях он продемонстрировал 8 результат.
Гимнаст Игорь Радивилов неожиданно не попал в финал Олимпиады в опорном прыжке.