Сборная Украины по спортивной гимнастике проскочила в финал Олимпийских игр

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике квалифицировалась в финал Олимпийских игр. В квалификации украинские гимнасты продемонстрировали 8 результат.

В квалификации Украина набрала 247,492 очков и заняла последнее 8 место, которое позволяет выступить в финале.

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Украину представили Игорь Радивилов, Илья Ковтун, Петр Пахнюк и Евгений Юденков. Финал состоится 26 июля.

Спортивная Гимнастика, результаты квалификации

1. Япония – 262,251

2. Китай – 262,061

3. ОКР – 261,945

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8. Украина – 247,492

В индивидуальных соревнованиях квалифицировался в финал только Петр Пахнюк. В упражнении на параллельных брусьях он продемонстрировал 8 результат.

Гимнаст Игорь Радивилов неожиданно не попал в финал Олимпиады в опорном прыжке.