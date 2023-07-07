В шаге от ЧМ: сборная Украины по пляжному футболу выиграла отборочную группу

В Баку проходит отборочный турнир к Чемпионату мира по пляжному футболу. Украина триумфально закончила групповой этап и находится в шаге от квалификации на главный турнир в Объединенных Арабских Эмиратах.

Украинские футболисты одержали свою третью победу в квалификации к ЧМ-2024. В третьем туре "сине-желтые" обыграли Литву – 4:1, пишет 24 Канал.

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До выхода на ЧМ осталась одна победа

Выход в четвертьфинал Украина оформила досрочно, в первых двух турах обыграв сборные Испании (4:3 после ОТ) и Польши (3:2). После победы над литовцами команда Николая Костенко и Александра Корнийчука обеспечила первое место в группе.

Сборная Украины набрала 8 очков и стала недостижимой для преследователей – Польша и Испания, которые в 19:45 разыграют между собой вторую путевку в четвертьфинал, не наберут больше шести зачетных баллов.

Группа В. Турнирная таблица

Украина – 8 очков, 11:6 (разница голов) Испания – 3, 10:6 Польша – 3, 5:4 Литва – 0, 4:14

. В финальную часть ЧМ-2024, который состоится в Дубае 15-25 февраля, выйдут все полуфиналисты квалификационных соревнований. Следующий матч, который и определит судьбу путевки на чемпионат мира, наша сборная проведет в субботу, 8 июля, против сборной Молдовы.