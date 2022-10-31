Не подвели тренера – воина ВСУ: украинцы завоевали рекордное количество медалей на чемпионате мира
Источник:сайт Федерации каратэ Украины
Украинские каратисты успешно выступили на чемпионате мира среди кадетов, юниоров и молодежи (U21). В активе нашей сборной пять наград.
Всемирный форум юных каратистов проходил в турецком городе Конья с 26 по 30 октября. В соревнованиях приняли участие около 1800 спортсменов из 98 стран. Сборную Украины представляли 33 атлета. Несмотря на сложности в подготовке к соревнованиям, наши каратисты сумели завоевать рекордное количество медалей.
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Юные украинцы приняли участие в семи бронзовых финалах, из которых выиграли пять. Это рекордное количество наград за всю историю участия украинской молодежки на мировых чемпионатах.
Призерами ЧМ-2022 стали:
- Анна Ващишин (кумите кадеты -47 кг, Юнион, Львов)
- Дарья Булай (кумите кадеты 54+ кг, Лидер, Черновцы)
- Полина Марченко (кумите юниоры -48 кг, Тигренок, Одесса)
- Назарий Пранничук (кумите кадеты -57 кг, Лидер, Черновцы)
- Никита Филипов (U21 кумите -60 кг, Чемпион, Киев).