Сборная Украины по гандболу не смогла вылететь на товарищеский матч из-за тумана в Запорожье

Сборная Украины по гандболу провела подготовку к чемпионату Европы в Запорожье. Заключительным этапом должны были стать товарищеские матчи против Швейцарии. Но их пришлось отменить из-за непогоды.

В 4:30 в четверг, 6 января, сборная Украины должна была вылететь из Запорожья в Вену, а уже оттуда добираться в Винтертур, где 8 и 9 января у команды были запланированы два товарищеских матча.

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Команда прибыла в аэропорт Запорожья и даже начала регистрацию на вылет, но вконце вынуждена была вернуться в гостиницу. Менее чем за три часа до вылета рейс был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

Руководство сборной Украины приняло решение продолжить подготовку к чемпионату Европы-2022 в Запорожье до начала турнира.

Уже 13 января в Венгрии и в Словакии стартует чемпионат Европы. Сборная Украины матчи групповой стадии проведет в венгерском Сегеде, где соперниками станут сборные Сербии, Франции и Хорватии.