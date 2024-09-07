"Ваша вера – наша сила": футболисты сборной Украины в Праге провели встречу с ветеранами войны

В субботу, 7 сентября, сборная Украины сыграет матч первого тура Лиги наций-2024/2025. Противостоять нашей национальной команде будет Албания.

Игра состоится в Праге на "Epet Arena". Это будет условно домашний поединок для "сине-желтых".

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Важная встреча с защитниками Украины

Перед ним сборная Украины провела открытую тренировку. Это событие посетили ветераны российско-украинской войны и семьи погибших футбольных фанатов.

Во время этого мероприятия футболисты пообщались и сделали совместное фото с земляками. На фотографиях, в частности, можно заметить мемориальные баннеры и флаг Украины с надписью "Free Azov".

Футболисты сборной Украины встретились с ветеранами российско-украинской войны / Фото УАФ

"Наша сборная уже несколько лет не имеет возможности играть домашние матчи на родной земле. Поэтому каждая встреча со своими за рубежом – огромная поддержка для ребят. На открытую тренировку нашей сборной посетили те, кто отстаивал свободу нашей страны – ветераны войны, а также семьи погибших футбольных фанатов.

Украинская ассоциация футбола осуществила особую миссию, привезя их в Прагу вместе с Трибуной Героев. Уже сегодня, вместе с другими украинцами, они заполнят "Epet Arena", чтобы поддержать "сине-желтых" в первом матче Лиги наций-2024/2025. Ваша вера – наша сила!" – говорится в сообщении УАФ.

Напомним, что матч Украина – Албания начнется в 21:45.