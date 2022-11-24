Сборная Украины по футболу U-19 блестяще квалифицировалась на Евро-2023

Юношеская сборная Украины U-19 завершила выступление в квалификационном раунде Евро-2023. Сине-желтые победили сборную Швеции, а затем завоевали пропуск в элитный раунд.

После побед над Косово (1:0) и Кипром (4:1) футболисты гарантировали себе выход в элит-раунд.

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Свой заключительный поединок в группе подопечные Сергея Нагорняка проводили в шведском Норрчепинге, где встречались с хозяевами мини-турнира.

Краткая информация матча Украина U-19 – Швеция U-19.

Украинцы победили со счетом 2:0 благодаря голам Егора Ярмолюка и Виталия Холода, таким образом заняли первое место в группе.

Теперь сине-желтые будут ожидать жеребьевку элит-раунда, которая состоится 8 декабря.