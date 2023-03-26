Футболисты сборной Украины поздравили бойцов Нацгвардии с Днем НГУ

26 марта в Украине отмечается День Национальной гвардии Украины. Футболисты и тренер сборной Украины по футболу по случаю праздника записали приветствие для нацгвардейцев.

Национальная гвардия Украины была возобновлена 26 марта 2014 года. Это была реакция на военную агрессию, которую тогда Россия начала против Украины – захват Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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По случаю праздника футболисты сборной Украины записали обращение-поздравления для нацгвардейцев. В видео снялись исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань, а также футболисты Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский и Александр Зинченко.

"Уважаемые нацгвардейцы! На протяжении многих лет мы слышали, видели и чувствовали вашу поддержку с трибун и телеэкранов. А сейчас вся страна переживает украинскую армию, ваши успехи и вашу победу на поле боя. Сегодня, в День Национальной гвардии Украины, мы хотим пожелать вам крепкого здоровья и сил

Мы верим в победу Украины. И мечтаем увидеть вас не в окопах, а на стадионах Украины. И ждем того времени, когда мы будем обороняться или атаковать только на футбольном поле. Мы верим в каждого и каждую, кто стал на защиту нашей Родины. Спасибо вам за ваше мужество и стойкость. С Днем Национальной гвардии Украины", – говорится в поздравлении.

Видео поздравления футболистов военнослужащих с Днем Национальной гвардии Украины