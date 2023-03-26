Национальная гвардия Украины была возобновлена 26 марта 2014 года. Это была реакция на военную агрессию, которую тогда Россия начала против Украины – захват Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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По случаю праздника футболисты сборной Украины записали обращение-поздравления для нацгвардейцев. В видео снялись исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань, а также футболисты Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский и Александр Зинченко.

"Уважаемые нацгвардейцы! На протяжении многих лет мы слышали, видели и чувствовали вашу поддержку с трибун и телеэкранов. А сейчас вся страна переживает украинскую армию, ваши успехи и вашу победу на поле боя. Сегодня, в День Национальной гвардии Украины, мы хотим пожелать вам крепкого здоровья и сил

Мы верим в победу Украины. И мечтаем увидеть вас не в окопах, а на стадионах Украины. И ждем того времени, когда мы будем обороняться или атаковать только на футбольном поле. Мы верим в каждого и каждую, кто стал на защиту нашей Родины. Спасибо вам за ваше мужество и стойкость. С Днем Национальной гвардии Украины", – говорится в поздравлении.

Видео поздравления футболистов военнослужащих с Днем Национальной гвардии Украины