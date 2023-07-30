Впереди битва за "бронзу": украинские саблистки уступили в полуфинале чемпионата мира-2023

В воскресенье, 30 июля, в итальянском Милане состоялся полуфинал чемпионата мира 2023 года по фехтованию в командном турнире саблисток. За путевку в финал соревновались команды Украины и Франции.

В заключительный день соревнований на чемпионате мира по фехтованию украинские саблистки сумели пробиться в полуфинал, одолев команду США. Судьба путевки в финал решилась в противостоянии сборных Украины и Франции, пишет 24 Канал.

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Команду наших саблисток представляли Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова. К сожалению, нашим спортсменкам не удалось повторить камбэк предыдущего поединка.

В дебюте наши девушки повели в счете благодаря точным ударам Харлана – 5:3. Но постепенно француженки смогли отквитать счет и выйти вперед.

В итоге сборная Украины уступила команде Франции со счетом 32:45.

Команда Украины не смогла пробиться в финал турнира. Теперь подопечных Евгения Стаценко и Андреа Теренцио ожидает поединок за "бронзу". Нашим саблисткам будет противостоять победитель дуэли Венгрия – Южная Корея. Поединок ориентировочно начнется в 14:10.