Никто не остался без медалей: украинские пловцы провели невероятный ЧМ в Аргентине

В Буэнос-Айресе завершился чемпионат мира-2023 по плаванию среди атлетов с нарушением слуха. Дефлимпийская сборная Украины завоевала наибольшее количество медалей и заняла второе общекомандное место.

Украина была представлена на соревнованиях 16 пловцами. Все они продемонстрировали впечатляющие результаты и каждый завоевал на турнире хотя бы одну медаль, пишет 24 Канал.

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28 медалей и 2 установленных рекорда от Украины

Всего спортсмены сборной Украины завоевали 28 наград: 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей. 20 наград украинцы выиграли в индивидуальных соревнованиях, а еще 8 – в эстафетах. Кроме того, что никто из наших невероятных спортсменов не остался без выхода на пьедестал, было много тех, кто стал мультимедалистом аргентинского чемпионата мира.

Самым успешным по этому показателю стал 20-летний Илья Султанов, завоевавший сразу 5 золотых медалей, к которым добавил еще 2 "серебра". Кроме того, молодой пловец записал на свой счет рекорд турнира, установивший на дистанции 50 метров свободным стилем. Он преодолел ее за 23:19 секунды и улучшил результат, который держался с 2015 года.

Вторым рекордсменом соревнований от Украины стал Владислав Кремляков. На дистанции 200 метров на спине он продемонстрировал результат - 2:06.11 минуты и срезал сразу более 2 секунд с прошлого рекорда, который также держался 8 лет.

. В общем, наши пловцы завоевали наибольшее количество медалей среди всех стран, но побед было больше всего у спортсменов из США, которые и стали командными триумфаторами турнира, почетное второе место осталось за Украиной, а тройку замкнули представители Италии.



Медальный зачет ЧМ-2023 по дефплаванию / твиттер турнира