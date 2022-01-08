Сборная Украины по биатлону завоевала первую медаль на этапах Кубка мира
Источник:24 канал
В субботу, 8 января, сборная Украины по биатлону завоевала первую медаль в сезоне 2021/2022 на этапах Кубка мира. Украинцы финишировали третьими в одиночной смешанной эстафете.
Украину в одиночной смешанной эстафете представляли Артем Тищенко и Дарья Блашко. Они впервые выступали в паре.
Начало для украинцев оказалось не слишком удачным. Тищенко был вынужден использовать четыре дополнительных патрона, и передал эстафету только восьмым.
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А Блашко почти идеально прошла свою часть – первая стрельба была без промахов. Во время второй стрельбы она промахнулась дважды. И все же передала эстафету второй.
Тищенко на третьем этапе трижды промахнулся, а передал эстафету уже третьим. Эту позицию и удалось удержать Блашко до финиша.
Украина стала единственной командой из первой пятерки, которая обошлась без штрафных кругов.
Результаты гонки
- Россия (1+12) 41:37,1
- Австрия (1+13) +41,5
- Украина (0+12) +1:03,6
- Беларусь (1+11) +1:15,2
- Швеция (2+12) +1:23,6
- Бельгия (0+13) +1:24,8
Впервые в этом сезоне Украина сумела финишировать на подиуме.
Закончится этап в Оберхофе двумя гонками по преследованиям 9 января. В 13:30 на старт выйдут мужчины, а в 16:00 – женщины.