Украина получила соперников в отборе на Евробаскет-2025
Сборная Украины по баскетболу узнала имена соперников, с которыми придется соперничать за путевку на чемпионат Европы 2025 года.
По итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу A вместе со сборными Словении, Израиля и Португалии. На чемпионат Европы выйдут лучшие три команды с квартета.
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Результаты жеребьевки отбора на чемпионат Европы 2025:
- А: Словения, Украина, Израиль, Португалия.
- B: Италия, Турция, Венгрия, Исландия.
- С: Испания, Латвия, Бельгия, Словакия.
- D: Германия, Черногория, Болгария, Швеция
- E: Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Кипр.
- F: Греция, Чехия, Нидерланды, Великобритания.
- G: Сербия, Финляндия, Грузия, Дания.
- H: Литва, Польша, Эстония, Северная Македония.
Квалификация на чемпионат Европы будет проходить во время трех "окон": 19 – 27 февраля 2024 года, 18 – 26 ноября 2024 года и 17 – 25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне. Календарь матчей отбора будет определен вскоре.
В группах, в состав которых входят страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.
Следует отметить, что сейчас сборная Украины проводит подготовку перед пре-квалификацией Олимпийских игр. Среди прочего наша команда играет контрольные матчи. Одним из соперников украинцев стала сборная Израиля, которую наша команда победила со счетом 75:69.
Относительно пре-квалификации Олимпийских игр, то наша сборная сыграет 12 – 20 августа в Стамбуле, где соперниками по групповому раунду станут местная национальная сборная Турции, а также команды Исландии и Болгарии. 12, 13 и 15 августа команды сыграют друг против друга в групповом этапе.
Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших команд на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала (18 августа). Финал намечен на 20 августа.
В плей-офф соперниками будут команды из группы D, матчи которой также состоятся в Стамбуле – Хорватия, Бельгия, Швеция и Нидерланды.
Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире, который запланирован на следующий год.