Украина получила соперников в отборе на Евробаскет-2025

Сборная Украины по баскетболу узнала имена соперников, с которыми придется соперничать за путевку на чемпионат Европы 2025 года.

По итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу A вместе со сборными Словении, Израиля и Португалии. На чемпионат Европы выйдут лучшие три команды с квартета.

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Результаты жеребьевки отбора на чемпионат Европы 2025:

А: Словения, Украина, Израиль, Португалия.

B: Италия, Турция, Венгрия, Исландия.

С: Испания, Латвия, Бельгия, Словакия.

D: Германия, Черногория, Болгария, Швеция

E: Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Кипр.

F: Греция, Чехия, Нидерланды, Великобритания.

G: Сербия, Финляндия, Грузия, Дания.

H: Литва, Польша, Эстония, Северная Македония.

Квалификация на чемпионат Европы будет проходить во время трех "окон": 19 – 27 февраля 2024 года, 18 – 26 ноября 2024 года и 17 – 25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне. Календарь матчей отбора будет определен вскоре.

Согласно формату три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета 2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд.

В группах, в состав которых входят страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.

Следует отметить, что сейчас сборная Украины проводит подготовку перед пре-квалификацией Олимпийских игр. Среди прочего наша команда играет контрольные матчи. Одним из соперников украинцев стала сборная Израиля, которую наша команда победила со счетом 75:69.

Относительно пре-квалификации Олимпийских игр, то наша сборная сыграет 12 – 20 августа в Стамбуле, где соперниками по групповому раунду станут местная национальная сборная Турции, а также команды Исландии и Болгарии. 12, 13 и 15 августа команды сыграют друг против друга в групповом этапе.

Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших команд на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала (18 августа). Финал намечен на 20 августа.

В плей-офф соперниками будут команды из группы D, матчи которой также состоятся в Стамбуле – Хорватия, Бельгия, Швеция и Нидерланды.

Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире, который запланирован на следующий год.